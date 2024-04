Serie A, Bologna ok. Ora Cagliari-Verona 0-0 e Sassuolo-Udinese 0-0

La 30esima giornata del campionato prosegue in questo lunedì di Pasquetta con 5 match. Al Dall’Ara vittoria dei padroni di casa grazie alle reti di Orsolini, Saelemaekers e Lykogiannis. Ora in corso due delicati scontri salvezza. Alle 18 tocca a Lecce-Roma. In serata, alle 20.45, chiude il programma Inter-Empoli

La cronaca di Bologna-Salernitana

Il Bologna vince 3-0 contro la Salernitana. Padroni di casa avanti al 14esimo: lancio di Calafiori per Orsolini che controlla, rientra sul sinistro e calcia sul palo lontano. A fine primo tempo il raddoppio degli emiliani con Saelemaekers: il belga parte da sinistra, si accentra e con un tiro da fuori area trova l'angolo opposto. Nella ripresa il Bologna gestisce i due gol di vantaggio. Al 56’ Odgaard trova la rete dopo un tiro deviato di Orsolini, ma la sua posizione di partenza è irregolare. Nel recupero, al 92’, Lykogiannis riceve di tacco da Saelemaekers e col destro fissa il risultato sul 3-0.

Il tabellino di Bologna-Salernitana 3-0 (GLI HIGHLIGHTS)

14' pt Orsolini, 44' pt Saelemaekers, 47' st Lykogiannis



BOLOGNA (4-1-4-1): Ravaglia, Posch (38' st De Silvestri), Lucumi, Calafiori, Lykogiannis, Freuler (29' st Urbanski), Orsolini (18' st Ndoye), Aebischer, Ferguson (29' st Fabbian), Saelemaekers, Odgaard (18' st Zirkzee). All. Thiago Motta



SALERNITANA (4-4-1-1): Costil, Pierozzi (15' st Sambia), Manolas (38' st Boateng), Pirola, Pellegrino (21' st Vignato), Tchaouna, Basic (21' st Legowski), Maggiore (15' st Coulibaly), Bradaric, Candreva, Simy. All. Colantuono



Ammoniti: Pierozzi, Candreva per gioco scorretto; Tchaouna per comportamento non regolamentare.