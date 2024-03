Caso Acerbi-Juan Jesus: attesa per la sentenza

Il caso

Sul caso le indagini si sono concluse il 22 marzo. La Procura della Figc ha svolto il suo lavoro, con la decisione finale che è passata al Giudice Sportivo che deciderà se e come sanzionare Francesco Acerbi, accusato da Juan Jesus di aver ricevuto insulti razzisti durante il secondo tempo di Inter-Napoli di domenica scorsa. Al procuratore Giuseppe Chiné, infatti, era stato chiesto un supplemento di indagine e dopo aver acquisito tutti gli atti, compresi il referto dell'arbitro La Penna, le comunicazioni radio arbitro-Var e anche quelle utili a una prova tv, è stata poi la volta delle audizioni. Il difensore nerazzurro ha ribadito la sua posizione già espressa pubblicamente, ovvero quella di non aver pronunciato alcun insulto razzista e di esser stato frainteso dal collega del Napoli. Acerbi con alcuni avrebbe sostenuto di aver detto "ti faccio nero", mentre in questi giorni su Instagram Jesus ha scritto, a più riprese, di aver sentito il nerazzurro dirgli "vai via nero, sei solo un negro". Una versione che Juan Jesus ha raccontato nella sua deposizione con Chiné.

Cosa rischia Acerbi

Come scrive Sky Sport, se il giudice ritiene di aver quanto basta per dimostrare la violazione dell’articolo 28 del codice di giustizia sportiva, Acerbi rischia almeno 10 giornate. In caso contrario, il giocatore dell’Inter potrebbe comunque essere considerato responsabile di condotta gravemente antisportiva, con una conseguente squalifica minima di 2 giornate.