Juan Jesus: "Insulto razzista da Acerbi". Niente azzurro per interista

Dopo circa un'ora di gioco il difensore del Napoli ha "denunciato" il collega nerazzurro, reo di averlo apostrofato con la frase “sei un n***o”. "In campo ci sta dire di tutto, lui ha visto che è andato oltre e ha chiesto scusa", ha poi minimizzato Juan Jesus. Calcagno, presidente Aic: “La lotta al razzismo deve essere condotta senza se e senza ma, quanto è accaduto ieri sera è certamente da condannare. Dobbiamo cercare di non strumentalizzare certi episodi". Acerbi: "Nessun intento denigratorio"

Lo stesso Acerbi, che questa questa mattina si è presentato nel ritiro della Nazionale a Roma in vista delle due prossime amichevoli degli Azzurri previste in calendario, ha spiegato a Spalletti e ai compagni, "come previsto dalla policy interna del Club Italia, la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata dal calciatore Juan Jesus nel corso della gara Inter-Napoli. Dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva, è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista", sottolinea una nota della Figc . "Si è comunque convenuto di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per le prossime due amichevoli in programma negli Stati Uniti, per garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso calciatore, che oggi farà ritorno al club di appartenenza", si legge ancora.

La ricostruzione della vicenda

Durante il corso del posticipo della 29esima giornata di Serie A, infatti, le immagini delle telecamere hanno mostrato Juan Jesus richiamare l’attenzione dell’arbitro La Penna, proprio dopo un contatto ravvicinato con Acerbi. Il difensore del Napoli indica esplicitamente al direttore di gara il collega nerazzurro, parlando senza coprirsi la bocca. "Non mi sta bene, non mi sta bene. Mi ha detto 'sei un n***o'”. E, poi, ancora: “Qui abbiamo una scritta", continua alludendo alla frase “Keep Racism Out” sulla maglia, messaggio legato proprio ad una campagna contro il razzismo promossa dalla Lega calcio. Dopo alcuni secondi di confronto con La Penna, il gioco è ripreso e non sono stati presi provvedimenti disciplinari.

Le parole di Juan Jesus a fine partita

"In campo ci sta dire di tutto, lui ha visto che è andato oltre e ha chiesto scusa. E' un bravo ragazzo, ha chiesto scusa e quando l'arbitro fischia va tutto a posto. Spero non accada più, è un ragazzo intelligente". Così, a fine match, lo stesso Juan Jesus ha smorzato l’accaduto, ai microfoni di Dazn, parlando dell'episodio incriminato. "Ci siamo abbracciati - ha detto tra l'altro - dentro al campo ci sta dire di tutto", ha proseguito.

Il commento del presidente dell’AIC

In merito a quanto successo tra Acerbi e Juan Jesus nel corso di Inter – Napoli, si è espresso anche il Presidente dell’Assocalciatori (AIC), Umberto Calcagno. “La lotta al razzismo deve essere condotta senza se e senza ma, e quindi quanto è accaduto ieri sera è certamente da condannare. Dobbiamo cercare però di non strumentalizzare certi episodi: Acerbi, tra l’altro, è un ragazzo sereno che si è subito scusato, uno dei calciatori che più si spende per gli altri, e ricordiamoci che i calciatori sono coloro che, nel nostro mondo, più subiscono insulti e minacce. Non voglio banalizzare l’accaduto, ma le parole di Juan Jesus nel dopo gara credo siano significative”, ha riferito ancora.

Cosa può succede e cosa rischia Acerbi

In base a quanto segnala Sky Sport, dopo i fatti la Procura Federale dovrebbe aprire un'indagine acquisendo il referto arbitrale e quelli degli ispettori di Lega e della Procura stessa, e ascoltando i due protagonisti della vicenda. L'uso delle immagini televisive non dovrebbe essere contemplato dal momento che non c'è evidenza del presunto insulto razzista di Acerbi. Ma, qualora il difensore dell’Inter dovesse esser ritenuto colpevole, violando l'art.28 del Codice di Giustizia Sportiva, potrebbe essere punito anche “con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato".

Il messaggio social del Napoli

Dopo i fatti il Napoli ha pubblicato un post dal suo account ufficiale di X contro il razzismo. "Da Napoli al mondo, gridatelo ad alta voce: no al razzismo", questo il testo del post correlato ad un video nel quale i calciatori azzurri inquadrati in primo piano pronunciano frasi nella loro lingua contro il razzismo