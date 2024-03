Caso Acerbi-Juan Jesus, oggi le audizione con Procura Figc

Sulle deposizioni vige massima segretezza. Entrambe sono programmate da remoto per la giornata di oggi. Il centrale dell'Inter dovrebbe collegarsi con la procura dalla Pinetina insieme a un ispettore federale e lo stesso accadrà per il calciatore azzurro, ma da Napoli. Il giudice sportivo ha richiesto un supplemento d’indagine, fornito dal procuratore Chiné, che entro la settimana vuole chiudere la pratica sul presunto insulto razzista in campo

La procura federale della Figc sta stringendo i tempi per chiudere il caso Acerbi-Juan Jesus . Da una parte le accuse del difensore centrale del Napoli che sostiene di aver ricevuto insulti razzisti dal collega nerazzurro durante Inter-Napoli, dall'altra la difesa del giocatore di Simone Inzaghi che ritiene di non esser caduto in alcun atteggiamento o insulto discriminatorio. Il giudice sportivo ha richiesto un supplemento d’indagine, fornito dal procuratore Chiné che entro la settimana vuole chiudere la pratica affinché si possa arrivare a una decisione, stabilendo dove sia la verità. Cruciali saranno le deposizioni dei due calciatori, intorno alle quali vige massima segretezza. Entrambe le audizioni dovrebbero essere programmate da remoto per la giornata di oggi. Il centrale dell'Inter dovrebbe collegarsi con la procura dalla Pinetina insieme a un ispettore federale a garanzia della deposizione e lo stesso accadrà per il calciatore azzurro, ma da Napoli.

Le immagini

Ieri intanto, sia Acerbi che Juan Jesus hanno ripreso ad allenarsi nei rispettivi centri sportivi. Nel frattempo la procura ha già acquisito le immagini per la prova tv e non è escluso che Chiné possa sentire anche il direttore di gara del match, Federico La Penna. Nelle rispettive audizioni i due giocatori dovrebbero mantenere le proprie posizioni già esternate pubblicamente, con Acerbi che punta sul presunto misunderstanding di campo. A decidere sarà poi il Giudice Sportivo la prossima settimana dopo la relazione della procura federale, ma se fosse confermato l'insulto razzista, il difensore nerazzurro rischierebbe almeno dieci giornate di squalifica come previsto dall'articolo 28 comma 2 del Codice di Giustizia sportiva. Dunque sono ore di attesa, soprattutto in casa Inter, che ha avuto un colloquio con il suo giocatore dopo che è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale.

Thuram sul caso: “Meglio evitare la Nazionale”

Marcus Thuram è stato ieri il primo compagno di squadra di Acerbi a intervenire sul caso. L'attaccante francese non entra nel merito della vicenda, rispondendo durante la conferenza stampa dal ritiro della nazionale francese a una domanda sul caso: "Quando c'è una procedura così grave in corso, il giocatore deve rimanere al club per difendersi o per dire ciò che è successo. Non è il momento di andare in nazionale in tali situazioni”. Thuram sottolinea con forza la sua posizione sul tema: "Razzismo in campo? Sono d'accordo con Maignan quando dice che bisogna uscire dal campo. Bisogna sbattere il pugno sul tavolo per far capire a tutti che il razzismo è inammissibile", ha concluso.