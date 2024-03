Serie A, Napoli-Atalanta 0-3. Ora Genoa-Frosinone e Torino-Monza

Il campionato riparte con la 30esima giornata. Oggi 5 match: nel primo i bergamaschi hanno vinto al "Maradona". Si prosegue con altre due partite in corso nel pomeriggio. Poi alle 18 Lazio-Juventus, con l’esordio sulla panchina biancoceleste di Tudor. In serata, alle 20.45, c’è Fiorentina-Milan, con i Viola che tornano in campo per la prima volta dopo la morte di Joe Barone. Il giorno di Pasquetta si giocano le altre 5 gare

Dopo la pausa per le Nazionali, la Serie A riparte oggi con la 30esima giornata del campionato. Dato il weekend di Pasqua, il calendario prevede 5 match sabato e 5 lunedì. Si è partiti con la sfida tra Napoli e Atalanta, con i bergamaschi che hanno vinto 3-0 in trasferta al "Maradona". Si prosegue con Genoa-Frosinone e Torino-Monza, entrambe in corso e iniziate alle 15 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Grande attesa poi per Lazio-Juventus, alle ore 18, con l’esordio sulla panchina biancoceleste di Tudor, dopo l’addio di Sarri. In serata, alle 20.45, c’è Fiorentina-Milan, con i Viola che tornano in campo per la prima volta dopo la morte di Joe Barone. Nel lunedì di Pasquetta si disputano le altre 5 gare: Bologna-Salernitana alle 12.30, poi alle 15 due scontri salvezza: Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese. Alle 18 tocca a Lecce-Roma, mentre alle 20.45 chiude il programma Inter-Empoli.