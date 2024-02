Juventus, Pogba squalificato 4 anni per doping. Cosa succede ora

Il giocatore della Juventus era stato sospeso in via cautelare dopo essere stato trovato positivo ai metaboliti del testosterone lo scorso agosto

Stangata per il calciatore della Juve Paul Pogba: il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) ha accolto la richiesta della Procura antidoping e ha squalifcato il giocatore per 4 anni. Pogba era stato sospeso in via cautelare dopo essere stato trovato positivo ai metaboliti del testosterone lo scorso agosto. L'iter giudiziario non è ancora concluso. Pogba potrà ricorrere contro questa sentenza al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.