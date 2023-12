Pogba, la procura antidoping chiede 4 anni di squalifica

In arrivo una possibile stangata per Paul Pogba , il calciatore della Juventus risultato positivo al Dhea dopo le analisi successive alla sfida di campionato tra i bianconeri e l'Udinese dello scorso 20 agosto, con la procura antidoping che ha chiesto per il francese la squalifica di 4 anni.

I fatti

Il caso era scoppiato l'11 settembre scorso, quando in seguito alle analisi effettuate dopo la prima giornata di campionato del 20 agosto, in cui la Juventus vinse per 0-3 contro l'Udinese (e Pogba non scese in campo), il centrocampista ex United risultò positivo al test dell'antidoping. Dopo la pesante richiesta della procura antidoping ci potrebbe essere una possibilità di patteggiamento, scontando quindi una sanzione non superiore al 50% della richiesta della procura. La Juventus potrebbe rescindere il contratto di Pogba o sospendere l'ingaggio, garantendogli il mimino salariale (39mila euro lordi).