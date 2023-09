Juventus, Pogba positivo al doping: trovate tracce di testosterone

Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato, quando la Juventus ha giocato in trasferta contro l'Udinese. Lo apprende l'Ansa da ambienti sportivi. In quell'occasione, il centrocampista bianconero, alla prese con una lunga serie di infortuni che lo hanno costretto ai box durante la gran parte della stagione passata, non era nemmeno sceso in campo. Il testosterone, va ricordato, è una sostanza che non può essere assunta con un'esenzione terapeutica. A termini di regolamento, dunque, Pogba potrebbe rischiare fino a quattro anni di squalifica, anche se è presto per fare qualsiasi tipo di ipotesi. Intanto, dovranno essere effettuate le controanalisi per confermare la positività e capire quale sarà la linea difensiva del francese.