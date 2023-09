Juve, Pogba: "Ho pensato di lasciare il calcio, farò ricredere tutti"

Il francese, dopo l'ennesimo avvio di stagione tormentato, si confessa in un'intervista ad Al Jazeera. "Il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia. A volte ho pensato di non voler più giocare a calcio. Ma non sono debole e non mi arrenderò'"

Inizio di stagione ancora una volta in salita per Paul Pogba, alle prese con l'ennesimo infortunio che ha rallentato il suo pieno rientro all'attività agonistica dopo la tormentata stagione scorsa, la prima del ritorno alla Juventus, trasformatasi in un autentico calvario. Un'annata che ha spinto il francese, alle prese anche con problemi al di fuori del rettangolo di gioco, a ipotizzare addirittura un addio anticipato al calcio, a soli 30 anni.

"Farò rimangiare le parole ai critici"

A confessarlo è stato lo stesso Pogba in un'intervista ad Al Jazeera. "Il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia, può creare una guerra: a volte, quand'ero da solo, pensavo 'Non voglio più avere soldi, non voglio più giocare a calcio'", ha confessato il centrocampista bianconero ai microfoni dell'emittente qatariota. "Adesso voglio far rimangiare le parole dei critici" - ha aggiunto Pogba - "e dimostrare che non sono debole: io non mi arrenderò mai".