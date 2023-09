Juventus, Il Giornale: "Il club è in vendita". Exor smentisce

Il quotidiano pubblica l’indiscrezione in prima pagina parlando di una "condizione contabile - perdite per 240 milioni, ricavi inferiori a 600 milioni, debiti addirittura superiori e un valore di Borsa di 800 milioni -" che "pesa in modo non sostenibile su Exor". Dalla holding che controlla la società bianconera arriva però la smentita: "Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento"

La Juventus in vendita? L’ipotesi è quella lanciata oggi in prima pagina da Il Giornale, in un articolo intitolato Agnelli, tramonto su Torino. In vendita anche la Juventus. Ma a stretto giro arriva la smentita: "Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento", fa sapere un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la società bianconera.

L’articolo de Il Giornale

Il quotidiano, ripercorrendo decenni di vicende della famiglia Agnelli, parla di Andrea Agnelli "capace di grandiosi risultati calcistici- nove scudetti consecutivi rappresentano un unicum difficilmente ripetibile - ma, al tempo stesso, attore di una lenta e inesorabile caduta nelle sabbie mobili di bilanci drammatici, nonostante ricapitalizzazioni per 500 milioni da parte di Exor, la holding olandese cui fa capo, diciotto consigli di amministrazione convocati in un solo anno, la vergogna per le vicende giudiziarie, per arrivare all’acida definizione interna di ‘società fuori controllo’ con l’ipotesi, sempre più verosimile, di una vendita del club la cui condizione contabile - perdite per 240 milioni, ricavi inferiori a 600 milioni, debiti addirittura superiori e un valore di Borsa di 800 milioni - pesa in modo non sostenibile su Exor. Che, per l’appunto, non vuole più addossarsi l’impegno di sovvenzionare il club-idrovora".