Manovra stipendi Juve, squalifica di Agnelli ridotta da 16 a 10 mesi

Cronaca

Nato il 12 marzo del 1921 a Torino, stessa città dove è morto il 24 gennaio del 2003, è stato per oltre 50 anni al vertice della Fiat e anche uno dei principali ambasciatori del made in Italy nel mondo. Tra le sue passioni lo sport, con la Juventus e la Ferrari, ma anche i salotti mondani e la dolce vita

Sono passati 20 anni dalla scomparsa di Giovanni Agnelli - per tutti Gianni o "l'Avvocato”, per distinguerlo dal nonno fondatore della Fiat. Colui che ha incarnato per più di mezzo secolo l'immagine dell'industria italiana è morto il 24 gennaio 2003. Dai successi alle passioni: ecco la sua storia