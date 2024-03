Caso Juan Jesus, Acerbi: "Non sono razzista, contro di me accanimento"

Il paragone con la malattia

È un Acerbi scosso. Lo si nota dalle frasi pronunciate in relazione alla malattia del 2013. "Non c’è paragone, quella in confronto è stata una passeggiata, non ho avuto paura. Invece l’accanimento atroce che ho visto nei miei confronti in questi giorni mi ha ferito. Ho rischiato di perdere tutto in un attimo". E sul tema del razzismo nel calcio: "Questa non è lotta contro il razzismo, non c’è stato nessun razzismo in campo e io non sono una persona razzista: il mio idolo era George Weah". Ricorda di dover scindere gli episodi di razzismo da un "presunto insulto", anche perché "il razzismo è una cosa seria. Per tanti sono razzista anche adesso: sinceramente non ci sto, le gogne mediatiche non vanno bene e soprattutto non servono per risolvere un problema come quello del razzismo che sicuramente esiste".