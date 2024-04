Derby Roma, scontri tra laziali e romanisti vicino stadio Olimpico

Sport

La Serie A 2023/2024 sta per partire. Il campionato di calcio italiano comincia il 20 agosto: previsto un solo turno infrasettimanale (il 27 settembre) e un “Boxing Day all’italiana”, con partite il 23 e il 30 dicembre 2023 e anche il 7 gennaio 2024. Previste quattro soste per le Nazionali, rispettivamente a settembre, ottobre, novembre e anche a marzo, con ultima giornata fissata per il 26 maggio 2024, in tempo per gli Europei che si terranno a giugno in Germania. La finale di Coppa Italia è prevista per il 15 maggio