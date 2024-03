Serie A, Lecce-Verona 0-1. Ora in campo Milan-Empoli 1-0. DIRETTA

La cronaca di Lecce-Verona

Meglio l'Hellas in avvio con occasioni per Duda, Noslin e Lazovic. Al 17’ la sblocca Folorunsho, sinistro deviato da Baschirotto. Il Lecce cresce dopo lo 0-1: traversa di Almqvist e gran parata di Montipò su Krstovic. Nella ripresa Banda pericoloso, poi Montipò esce su un lancio in profondità e sbaglia il rinvio al volo complice il vento forte: Krstovic prova il pallonetto ma è fuori. Un po' di nervosismo nel finale, protagonisti Henry e Pongracic: rosso per l'attaccante del Verona.

Il tabellino di Lecce-Verona 0-1

Gol: 17' Folorunsho

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (25' st Dorgu); Gonzalez, Ramadani (37' st Blin), Oudin (37' st Pierotti) Almqvist (15' st Piccoli), Krstovic, Banda (25' st Sansone). All.: D'Aversa

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (13' s Centonze), Coppola, Magnani, Cabal; Duda, Serdar (31' st Dani Silva); Suslov (41' st Henry), Folorunsho, Lazovic (31'st Mitrovic); Noslin (13' st Swiderski). All.: Baroni

Ammoniti: Banda, Tchatchoua, Dani Silva per gioco falloso, Sansone per proteste, Pongracic ed Henry per reciproche scorrettezze.

Espulsi: Henry e D'Aversa per comportamento non regolamentare.