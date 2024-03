All’Olimpico i giallorossi in campo per l’andata degli ottavi di finale. Stasera tocca anche ai rossoneri. Sempre alle 21, per gli ottavi di Conference League, c’è Maccabi Haifa-Fiorentina. Tutto in diretta su Sky

Tre italiane in campo in questo giovedì di coppe europee. Ora è in corso Roma-Brighton, andata degli ottavi di finale di Europa League. Alle 21 c’è Milan-Slavia Praga. Allo stesso orario, ma per la Conference League, si gioca Maccabi Haifa-Fiorentina. Tutto in diretta su Sky. Ieri, in Europa League, 1-1 tra Sporting Lisbona e Atalanta: si deciderà tutto nel ritorno del 14 marzo a Bergamo (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).