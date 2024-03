Sinner a Indian Wells 2024, quando gioca: tabellone e avversari

Il tennista azzurro inizierà il torneo giocando contro l'australiano Thanasi Kokkinakis, n. 99 del ranking. Sarà il quarto confronto tra i due: finora il bilancio è 3-0 per l'azzurro. Se dovesse avanzare fino alla semifinale, lì potrebbe incontrare Carlos Alcaraz. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L'Atp 1000 di Indian Wells entra nel vivo e Jannik Sinner, fresco delle vittorie agli Australian Open e a Rotterdam, torna in campo. Il tennista azzurro inizierà il torneo giocando contro l'australiano Thanasi Kokkinakis, n. 99 del ranking, che al primo turno ha eliminato lo statunitense Marcos Giron. Sarà il quarto confronto tra i due: finora il bilancio è 3-0 per l'azzurro. La sfida è fissata per venerdì 8 marzo, e il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il possibile cammino di Sinner

Ma, se Jannik vincesse contro Kokkinakis, come proseguirebbe il suo cammino? Al terzo turno dovrebbe incontrare uno fra Jan Lennard Struff (nessun precedente con Sinner) o Borna Coric (precedenti 1-0 per Sinner). Agli ottavi, poi, uno tra Ben Shelton (1-1 i precedenti) e Francisco Cerundolo (2-2 i precedenti). Ai quarti, le ipotesi possono essere: Andrey Rublev (precedenti 5-2 per Sinner) Frances Tiafoe (precedenti 3-1 per Sinner) Stefanos Tsitsipas (precedenti 5-3 per il greco). In semifinale potrebbe esserci un bellissimo scontro con l'amico-nemico e "golden boy" del tennis mondiale, Carlos Alcaraz (precedenti 4-3 per Sinner), oppure con Alexander Zverev (precedenti 4-1 per il tedesco) o Alex De Minaur (precedenti 7-0 per Sinner). E un'ipotetica finale? Ad attendere Jannik ci potrebbe essere Novak Djokovic (precedenti 4-3 per il serbo) oppure Daniil Medvedev (precedenti 6-4 per il russo). Ma non sono da escludere le opzioni Hubert Hurkacz (precedenti 2-2) e Holger Rune (precedenti 2-1 per il danese).