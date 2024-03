D'Aversa espulso per una testata a Henry al termine di Lecce-Verona

Il Lecce perde la gara e il suo tecnico Roberto D'Aversa il controllo dopo la sconfitta in casa contro il Verona . L'allenatore giallorosso è stato espulso dall'arbitro Chiffi a seguito di una testata rifilata all'attaccante gialloblù Thomas Henry, nel parapiglia scatenatosi dopo il fischio finale ( VIDEO ). Gli animi si erano già accesi negli ultimi minuti di gara tra l'attaccante francese e Pongracic, ma l'episodio in questione ha visto protagonista l'allenatore giallorosso in un finale ancor più nervoso. D'Aversa è stato anche contestato dai supporter della curva nord, che hanno invitato il tecnico a togliere il disturbo. Ora rischia l'esonero.

Le scuse dell'allenatore: "Pessimo esempio, ma non l'ho colpito"

"Desidero chiedere scusa a tutti e al contempo riscostruire il triste e spiacevole episodio che mi ha visto protagonista in negativo al termine di Lecce-Verona", ha voluto chiarire D'Aversa nel post gara, affidando ai social le pubbliche scuse dopo il finale incandescente del match. "Sono venuto a contatto testa a testa con Henry" - ha spiegato - "ma non ho colpito con una testata il calciatore veronese, né l'ho ricevuta da lui. Si è trattato di un contatto fisico, di un pessimo esempio, di un'immagine antisportiva figlia della grande tensione e dell'adrenalina che, però, non devono e non vogliono essere mie scusanti né attenuanti".