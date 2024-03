Serie A, vincono Sassuolo e Cagliari. Ora Bologna-Inter 0-0. LIVE

Primo tempo abbastanza bloccato, che termina senza reti e con poche occasioni da gol. Al 55esimo contatto tra Thorstvedt e Mazzitelli nell'area del Sassuolo, viene dato un rigore al Frosinone ma l'arbitro La Penna va a rivedere l'azione al VAR e cancella la sua decisione iniziale. Al minuto 58 è il Sassuolo a sbloccarla con Thorstvedt, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo si libera in area, si gira e realizza. All’88esimo Ferrari spinge Cuni in area e per l’arbitro è rigore. Ma dagli 11 metri Kaio Jorge sbaglia: il suo destro incrociato tocca il palo ed esce.

La cronaca di Cagliari-Salernitana (GLI HIGHLIGHTS)

I padroni di casa vanno in vantaggio al minuto 12 con Lapadula, che si invola in profondità, salta Ochoa e segna. Dopo un gol annullato per fuorigioco, il Cagliari raddoppia al 39esimo in contropiede: Jankto serve Gaetano, che salta Zanoli e se la sposta sul destro infilando il portiere della Salernitana. A inizio ripresa il tris dei sardi: Augello recupera palla e serve Shomurodov che calcia e poi è bravo a ribadire in porta la prima respinta di Ochoa. Passano pochi minuti e la Salernitana torna in partita: cross di Zanoli per Kastanos che si allunga e anticipa tutti. Al 58esimo la riapre Maggiore che segna di testa su corner di Candreva. Al 76esimo il Cagliari si porta sul 4-2 ancora con Shomurodov che sfrutta una leggerezza di Fazio, poi lo supera e in due tempi batte Ochoa.

Il tabellino di Cagliari-Salernitana 4-2

Gol: 11' pt Lapadula, 40' Gaetano: nel st, 6' e 31' Shomurodov, 11' Kastanos, 13' Maggiore

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet, Zappa, Dossena, Mina, Augello (32' st Wieteska), Makoumbou, Deiola; Nandez (21' st Viola), Gaetano (1' st Shomurodov), Jankto (21' Azzi); Lapadula (21' st Oristanio). All.: Ranieri

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa, Zanoli (29' st Sambia) Manolas (1' st Pirola) Fazio, Bradaric; Coulibaly ( 29' st Gomis) Maggiore, Kastanos (42' st Basic), Candreva, Tchaouna, Weissman (20' st Simy). All.: Liverani

Ammoniti: Augello, Kastanos, Sambia per scorrettezze.