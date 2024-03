Napoli-Torino 1-1, gol di Kvaratskhelia e Sanabria. HIGHLIGHTS

L'anticipo della 28esima giornata al Maradona si è chiuso con un pareggio che entrambe le squadre volevano evitare: gli azzurri non sono ancora riusciti a portare a casa tre successi di fila in campionato, i Granata non vincono dal 16 febbraio

La 28esima giornata di Serie A si è aperta con il pareggio per 1-1 tra Napoli e Torino. Gli azzurri non sono quindi riusciti a portare a casa il terzo successo consecutivo, non ancora raggiunto in questo campionato, e i Granata non ce l'hanno fatta a tornare a vincere: non succede dal 16 febbraio. Domani, 9 marzo, in campo Cagliari-Salernitana e Sassuolo-Frosinone alle 15, il big match Bologna-Inter alle 18 e poi Genoa Monza alle 20:45. La domenica si apre con Lecce-Verona alle 12:30. Seguono Milan-Empoli (15), Juventus-Atalanta (18) e Fiorentina-Roma (20.45). Per il posticipo di lunedì 11 giocano Lazio e Udinese alle 20.45 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).