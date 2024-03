Inter-Genoa 2-1, gol e highlights della partita di Serie A

A San Siro i nerazzurri consolidano ancora il loro vantaggio in classifica dopo la sconfitta della Juve contro il Napoli: si vola a +15 sui bianconeri. Gol di Asllani e Sanchez per i padroni di casa, di Vasquez per i rossoblù

A San Siro l'Inter batte il Genoa e consolida il suo vantaggio su tutte le altre squadre, staccandosi ancora dalla Juve seconda in classifica dopo la sconfitta in campo contro il Napoli : adesso i ragazzi di Inzaghi sono a 72, a +15 sui biaconeri ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca della partita

L'Inter si porta in vantaggio nel primo tempo al 31' con la rete di Asllani e poi consolida grazie al rigore battuto da Sanchez pochi minuti dopo, per fallo di Frendrup su Barella. L'unico momento pericoloso per i padroni di casa nella prima metà del match era arrivato da una conclusione di Gudmundsson. I nerazzurri spingono fin da subito nella ripresa, dove però la prima rete arriva dagli avversari: Vasquez firma il gol al 54' con un calcio al volo di sinistro. Al 66' anche Vitinha la mette in porta, ma il Var annulla per posizione di fuorigioco. I rossoblù attaccano con più convinzione negli ultimi 20 minuti per provare a cambiare le sorti della partita. Niente da fare: finisce 2-1 per l'Inter.

Il tabellino di Inter-Genoa 2-1

Gol: nel pt 30' Asslani, 38' Sanchez (Rig); nel st 9' Vasquez

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (28' st Bisseck), De Vrij, Carlos Augusto (20' st Acerbi); Dumfries (1' st Darmian), Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez (20' st Thuram), Lautaro (31' st Arnautovic). All.: S. Inzaghi

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (42' st Ekuban), Messias (18' st Vitinha), Badelj, Frendrup (1' st Strootman), Martin (18' st Spence); Gudmundsson, Retegui. All: Gilardino

Ammoniti: Frendrup, Dumfries, Strootman e Vasquez per gioco falloso, Lautaro e Inzaghi per comportamento non regolamentare.