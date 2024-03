Serie A, Verona-Sassuolo 1-0: gol di Swiderski, infortunio per Berardi

Prosegue la 27esima giornata. Alle 12.30 si è giocata Verona-Sassuolo, decisa al 79’ dalla prima rete in A di Swiderski. Da segnalare l’uscita di Berardi al 60’: tornato in campo dopo 47 giorni di assenza, si fa male da solo alla caviglia destra dopo uno stop di petto e si teme un grave infortunio. Dalle 15 Frosinone-Lecce ed Empoli-Cagliari. Si continua alle 18 con Atalanta-Bologna e alle 20.45 con Napoli-Juventus

La 27esima giornata di Serie A prosegue oggi con cinque partite. Alle 12.30 si è giocata Verona-Sassuolo, finita 1-0. Dalle 15 in campo Frosinone-Lecce ed Empoli-Cagliari. Si continua alle 18 con Atalanta-Bologna e alle 20.45 con Napoli-Juventus ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). A chiudere il turno è Inter-Genoa, lunedì alle 20.45 (in diretta su Sky). La giornata si è aperta venerdì con il successo per 1-0 del Milan a Roma contro la Lazio. Sabato vittoria per 4-1 della Roma a Monza e pareggi nelle sfide Torino-Fiorentina (0-0) e Udinese-Salernitana (1-1).

La cronaca di Verona-Sassuolo

Finisce 1-0 la sfida salvezza al Bentegodi tra Verona e Sassuolo. Il primo tempo si chiude senza reti e con qualche buona occasione da entrambe le parti. Nel secondo tempo Berardi sfiora il gol con una punizione a giro che finisce di poco fuori. Pochi minuti dopo, intorno al 60', il 10 del Sassuolo è costretto a uscire: tornato in campo oggi dopo 47 giorni di assenza, si fa male da solo alla caviglia destra dopo uno stop di petto ed esce in lacrime e zoppicando. Si teme un grave infortunio, pare al tendine d’Achille. Il gol vittoria del Verona arriva al 79’: palla persa da Henrique a centrocampo, Swiderski si ritrova da solo contro Consigli e firma la sua prima rete in Serie A. Il Sassuolo ci prova fino all’ultimo, anche per evitare la sconfitta all’esordio per Ballardini, ma il risultato non cambia più: vince il Verona 1-0.

Il tabellino di Verona-Sassuolo 1-0

33' st Swiderski



VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua (44'st Magnani), Coppola, Dawidowicz, Cabal, Serdar, Duda, Lazovic (22'st Bonazzoli), Suslov (44'st Vinagre), Noslin (14'st Mitrovic), Henry (22'st Swiderski). All.: Baroni



SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig, Boloca (22'st Racic), Matheus Henrique, Thorstvedt (37'st Volpato), Berardi (14'st Castillejo), Pinamonti (37'st Mulattieri), Laurienté. All.: Ballardini



Ammoniti: Henrique, Dawidowicz, Castillejo, Cabal, Serdar per gioco scorretto.