Serie A, Lazio-Milan inizia alle 20:45: le formazioni ufficiali

Nel primo anticipo della 27esima giornata del campionato di Serie A, la Lazio guidata da Maurizio Sarri affronta il Milan di Stefano Pioli presso lo "Stadio Olimpico" di Roma. L'arbitro Marco Di Bello di Brindisi è stato designato per dirigere il match. I biancocelesti sperano nei tre punti per riavvicinarsi alla zona Europa, i rossoneri in una vittoria per blindare la qualificazione in Champions.