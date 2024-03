F1, gp del Bahrain: Verstappen in pole davanti a Leclerc. HIGHLIGHTS

Domani, sabato 2 marzo, la gara alle 16 è live su Sky e in streaming su NOW.

Prima pole position della nuova stagione di formula Uno ed è ancora Verstappen. L'olandese della Red Bull campione del mondo ha conquistato la pole position del Gp di Bahrain davanti alla Ferrari di Charles Leclerc ( GLI HIGHLIGHTS ). Alle loro spalle la Mercedes di George Russel (Mercedes) e l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Terza fila per il messicano della Red Bull Sergio Perez (1'29"537) e lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'29"542). Quarta fila per le due McLaren dell'inglese Lando Norris (1'29"614) e dell'australiano Oscar Piastri (1'29"683). A completare la top ten il sette volte iridato, l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1'29"710) e il tedesco della Haas Nico Hulkenberg (1'30"502).

Leclerc: "Passo in avanti"

"Abbiamo fatto un passo avanti ma dobbiamo aspettare domani per capire quanto sia grande questo passo. Siamo convinti comunque che la Red Bull sia ancora avanti". Commenta così il ferrarista Charles Leclerc il secondo posto in griglia.

"Pole inaspettata"

"È stato molto divertente, c'era grip in pista ma con il vento è stato difficile", commenta il campione del mondo Verstappen. "Sono molto contento di essere in pole position, onestamente è stata un po' inaspettata, ma la macchina per fortuna in qualifica è andata leggermente meglio di come ci aspettavamo e quindi sono contento. Credo che in gara saremo tutti molto vicini, sembriamo messi bene ma vedremo domani. Ho fiducia che potremo fare una bella gara", conclude l'olandese della Red Bull.