Serie A, Udinese-Salernitana 1-1. Ora in campo Monza-Roma

La 27esima giornata del campionato, inaugurata ieri dalla vittoria del Milan sulla Lazio, continua oggi con altri 3 match. Nel pomeriggio pareggio tra friulani e campani. Adesso in corso la sfida tra le squadre di Palladino e De Rossi mentre in serata, alle 20.45, tocca a Torino-Fiorentina

Dopo la vittoria di ieri del Milan sulla Lazio , la 27esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre 3 partite. Nel pomeriggio Udinese-Salernitana è terminata sul punteggio di 1-1. Alle 18 è iniziata la sfida tra Monza e Roma, ora in corso, mentre in serata, alle 20.45 tocca a Torino-Fiorentina ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Domani invece si parte con Verona-Sassuolo alle 12.30, si continua alle 15 con Frosinone-Lecce ed Empoli-Cagliari. Alle 18 lo scontro con vista Champions tra Atalanta e Bologna. In serata, alle 20.45, l’altro big match Napoli-Juventus. La giornata di campionato si chiuderà lunedì sera con Inter-Genoa.

La cronaca di Udinese-Salernitana (GLI HIGHLIGHTS)

Sono gli ospiti a portarsi avanti dopo 10 minuti con un gran gol di Tchaouna, che con un tiro a giro la mette all'incrocio dei pali. Poco dopo viene annullato il pareggio all’Udinese per un fuorigioco e Ochoa fa un miracolo su Lucca. Nel recupero della prima frazione arriva il pari dei padroni di casa con una bellissima rovesciata di Kamara su cross di Thauvin. Nella ripresa è l’Udinese a farsi pericolosa più volte. Al 64esimo però i friulani restano in 10 per l’espulsione di Ebosele (per doppio giallo). Poco dopo palo di Tchaouna. Il risultato non cambia più, nonostante una grande chance per Candreva nel finale: un punto a testa per friulani e campani.

Il tabellino di Udinese-Salernitana 1-1

Gol: nel pt 10' Tchaouna (S), 48' Kamara (U)

UDINESE (3-5-2): Okoye; Joao Ferreira, Giannetti, Perez; Ebosele, Payero (21' Ehizibue), Walace, Lovric, Kamara (30' st Zemura); Thauvin, Lucca. All.: Cioffi

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli (41' st Sambia), Manolas (27' st Pasalidis), Pellegrino, Bradaric; Basic (41' st Legowski), Maggiore, Coulibaly (27' st Gomis); Candreva; Tchaouna, Weissman (25' st Ikwuemesi). All.: Liverani

Espulsi: Ebosele. Ammoniti: Payero e Walace per comportamento non regolamentare, Joao Ferreira e Pellegrino per gioco falloso.