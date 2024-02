Serie A, Sassuolo-Napoli 1-3 LIVE. Alle 20:45 Inter-Atalanta

Si recuperano oggi le ultime due gare del campionato di serie A che erano state rinviate per la final four di Supercoppa Italiana a gennaio

Si recuperano oggi le ultime due gare del campionato di serie A che erano state rinviate per la final four di Supercoppa Italiana a gennaio. Dalle 18 sono in campo Sassuolo e Napoli al Mapei Stadium. Sulla panchina degli emiliani esordio di Emiliano Bigica, dopo l’esonero di Dionisi. Alle 20:45 a San Siro scendono in campo Inter e Atalanta

Le formazioni ufficiali di Sassuolo Napoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Bigica

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano; Traorè, Kvaratskhelia, Osimhen. All. Calzona