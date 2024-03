Sassuolo, infortunio choc per Berardi: tendine d'achille rotto

Il fantasista rientrava in campo oggi, a Verona, dopo un mese e mezzo di stop per un altro infortunio. Oltre alla sconfitta contro gli scaligeri, coincisa con l'esordio in panchina per Davide Ballardini, ora il Sassuolo dovrà fare a meno a lungo del suo numero 10

La prima di Ballardini

Per il Sassuolo, che naviga in acque agitatissime nella classifica del campionato di serie A, quella di Verona era anche la sfida d'esordio in panchina per Davide Ballardini, subentrato a Dionisi e Bigica. "E' il nostro campione, fondamentale in campo e nello spogliatoio", aveva detto l'ad dei neroverdi, Carnevali, prima della partita. Ma, come sottolinea anche Sky Sport, allo scoccare dell'ora di gioco ecco il crack del tendine d'Achille per Berardi con la conseguente uscita dal campo in lacrime. In attesa dell'ufficialità della diagnosi, dopo la partita persa per 1-0, aveva parlato proprio Ballardini, quasi confermando la gravità del problema: "La sensazione è che sia più di un sospetto". Berardi potrebbe essere operato nelle prossime ore.