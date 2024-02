Rugby, Sei Nazioni 2024, calendario e date: i match dell'Italia

La prima edizione andò in scena nel 2000 quando l’Italia si unì a Inghilterra, Galles, Irlanda, Scozia e Francia per rinnovare una gloriosa tradizione iniziata nel 1883 ascolta articolo

Inizia oggi, venerdì 2 febbraio, fino a sabato 16 marzo il Sei Nazioni di rugby. Ben 15 partite in diretta nella Casa dello Sport di Sky. Si parte con Francia-Irlanda, mentre gli azzurri debuttano sabato 3 febbraio contro l'Inghilterra. La prima edizione andò in scena nel 2000 quando l’Italia si unì a Inghilterra, Galles, Irlanda, Scozia e Francia per rinnovare una gloriosa tradizione iniziata nel 1883. Le cinque sfide degli azzurri allenati da Gonzalo Quesada saranno in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now, oltre a essere visibili anche in chiaro in diretta su TV8. (LA PRIMA STORICA VITTORIA DELL'ITALIA CONTRO L'AUSTRALIA)

L'evento Ogni incontro godrà di una copertura tecnica e televisiva senza precedenti dentro e fuori dai terreni di gioco. All’Olimpico di Roma, in occasione delle partite dell’Italia, per non perdere neanche un dettaglio Sky metterà in campo 26 telecamere, un drone, la ref-cam, per seguire la partita dalla prospettiva dell’arbitro, e la Robi-cam, che offrirà un’esclusiva visuale aerea e porterà il pubblico direttamente in mischia. approfondimento Rugby, Galles-Italia 21-22 nel Sei Nazioni: storica vittoria azzurra

Il calendario 1^ giornata Venerdì 2 febbraio

Ore 19: Francia-Irlanda, Sky Sport Arena e Now Sabato 3 febbraio

Ore 15.15: ITALIA-Inghilterra, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, TV8 e Now

Ore 17.45: Galles-Scozia, Sky Sport Arena e Now 2^ giornata Sabato 10 febbraio

Ore 15.15: Scozia-Francia, Sky Sport e Now

Ore 17.45: Inghilterra-Galles Sky Sport e Now Domenica 11 febbraio

Ore 16: Irlanda-ITALIA, Sky Sport Uno, TV8 e Now 3^ giornata Sabato 24 febbraio

Ore 15.15: Irlanda-Galles, Sky Sport e Now

Ore 17.45: Scozia-Inghilterra Sky Sport e Now Domenica 25 febbraio

Ore 16: Francia-ITALIA, Sky Sport Uno, TV8 e NOW 4^ giornata Sabato 9 marzo

Ore 15.15: ITALIA-Scozia, Sky Sport Uno, TV8 e Now

Ore 17.45: Inghilterra-Irlanda, Sky Sport e Now Domenica 10 marzo

Ore 16: Galles-Francia, Sky Sport e Now 5^ giornata Sabato 16 marzo

Ore 15.15: Galles-Italia, Sky Sport Uno, TV8 e Now

Ore 17.45: Irlanda-Scozia, Sky Sport e Now

Ore 21: Francia-Inghilterra, Sky Sport e Now approfondimento Mondiali di rugby, l’Italia batte l’Uruguay 38-17