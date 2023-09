Mondiali di rugby, l’Italia batte l’Uruguay 38-17

Dopo aver sconfitto la Namibia, l'Italrugby ha superato in rimonta i sudamericani. Il successo per gli azzurri significa terzo posto assicurato nel Gruppo A

Un’altra vittoria, la seconda nel torneo, per l'Italrugby ai Mondiali 2023, questa volta contro l’Uruguay. Il successo per gli azzurri significa terzo posto assicurato nel Gruppo A e la certezza di esserci anche ai Mondiali di Australia 2027.

Le fasi della gara

Sul terreno dell'Allianz Riviera di Nizza, la formazione del ct Crowley, dopo aver superato all'esordio la Namibia, ha avuto la meglio, in rimonta, sulla squadra sudamericana per 38-17 (7-17) con un totale di 5 mete ad una. Gli azzurri sono andati in meta con Pani al 7' (con trasformazione di Allan), mentre Etcheverry ha sbagliato un tiro piazzato al 2' e al 22'. L’Uruguay si è poi ritrovato con la doppia superiorità numerica visto il giallo inflitto a N. Cannone (35') e quello a Fischetti (27'). I sudamericani, dopo una meta tecnica al 27', sono andati oltre la linea bianca con Freitas al 37'. Quindi ecco la trasformazione di Etcheverry, che nel recupero ha messo a segno un drop per il 17-7 sudamericano. Nella seconda frazione, giallo a Vilaseca al 43' con l'Italia che ha iniziato la rimonta grazie alle mete di Lamaro (46') e Ioane (53'), entrambe trasformate da Allan per il 21-17 azzurro. L. Cannone ha messo a referto la terza meta (56'), con Brex che ha fatto registrare il pokerissimo al 61' mentre Allan ha continuato a non sbagliare nulla. Al 70' una punizione di P. Garbisi ha portato il risultato conclusivo sul 38-17. La nostra Nazionale, ora, sfiderà la Nuova Zelanda venerdì 29 settembre a Lione.