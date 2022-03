Rugby, Galles-Italia 21-22 nel Sei Nazioni: storica vittoria azzurra

Per la Nazionale digiuno interrotto dopo 36 sconfitte. Meta decisiva di Padovani, trasformata da Garbisi, a un minuto dalla fine della partita

L'Italia del rugby torna a vincere nel Sei Nazioni dopo un digiuno durato 36 partite: gli Azzurri vincono per la prima volta nella loro storia in Galles per 22-21 (12-7), con meta decisiva di Padovani, trasformata da Garbisi, a un minuto dalla fine.