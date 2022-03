F1, casco speciale per Vettel con i colori dell'Ucraina. FOTO

Il tedesco in forza all'Aston Martin torna a ribadire la sua vicinanza al popolo ucraino. Era stato il primo pilota a schierarsi apertamente contro un eventuale Gp in Russia dopo l'attacco dello scorso 24 febbraio

Sebastian Vettel torna a ribadire la sua vicinanza al popolo ucraino, vittima da più di due settimane dell'invasione russa. In Bahrain, durante la prima giornata dei test pre-stagionali di Formula 1 (FOTO), il pilota tedesco in forza all'Aston Martin è sceso in pista con un casco a strisce giallo-blu (ossia i colori della bandiera ucraina), una colomba, il segno "Pace e amore", le parole "No war" e il testo della canzone "Imagine" di John Lennon. Vettel era stato il primo pilota a schierarsi apertamente contro un eventuale Gp in Russia dopo l'attacco dello scorso 24 febbraio (GUERRA IN UCRAINA, SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).