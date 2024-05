Olimpiadi, qualificate 3 staffette azzurre: 4x100 e 4x400 uomini e 4x400 donne

Alla fine della prima giornata dei Mondiali di specialità in corso a Nassau (Bahamas), l'Italia ha qualificato tre staffette per le Olimpiadi. Con il secondo posto nella prima batteria delle World Relays, gli azzurri della 4x100 hanno guadagnato il biglietto per Parigi 2024 con il team composto da Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, che ha terminato la gara con un tempo di 38″14, posizionandosi dietro solo agli Stati Uniti (37″49). Il Brasile si è classificato al terzo posto con un tempo di 38''79. La staffetta 4x100 femminile, invece ha deluso le aspettative, considerando il quarto posto ottenuto ai Mondiali precedenti. Il quartetto italiano, composto da Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, si è classificato al quarto posto con un tempo di 43.08 secondi, dietro a Polonia, Canada e Cina. Le azzurre ora dovranno affrontare i ripescaggi per cercare di qualificarsi.