Serie A, Lazio-Lecce finisce 1-0. Ora Cagliari-Bologna: 0-0. LIVE

Dopo i quattro anticipi del sabato, la 20esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre quattro partite. Nel lunch match la Lazio supera di misura il Lecce. Ora c'è Cagliari-Bologna. Alle 18 tocca a Fiorentina-Udinese. In serata, alle 20.45, il big match Milan-Roma a San Siro (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Ieri Napoli-Salernitana è terminato con il punteggio di 2-1 per la squadra di Mazzarri. Pareggio senza gol in Genoa-Torino. Il Verona ha battuto 2-1 l’Empoli mentre nell’anticipo serale l’Inter ha vinto 5-1 a Monza. Questa giornata prosegue domani con Atalanta-Frosinone e termina martedì sera con Juventus-Sassuolo.