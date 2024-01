Coppa Italia, Fiorentina-Bologna 5-4 ai rigori: viola in semifinale

Per il terzo anno consecutivo la squadra di Italiano vola in semifinale dopo aver battuto ai rigori i rossoblu. I viola attenderanno ora la vincente del match tra Milan e Atalanta

La Fiorentina vola per il terzo anno consecutivo in semifinale di Coppa Italia dopo aver battuto 5-4 ai rigori il Bologna. I 90 minuti regolamentari ed i supplementari erano terminati 0-0. La squadra di Italiano attenderà ora la vincente della sfida tra Milan e Atalanta.

La cronaca della partita

Primo tempo in perfetto equilibrio, con gara a ritmi non particolarmente alti. L'occasione migliore capita sui piedi di Zirkzee che si gira in area, calcia, con la palla che scheggia la traversa. Fiorentina raramente pericolosa dalle parti di Skorupski, nonostante gli ingressi di Nzola e Bonaventura. Nessuna rete nemmeno nel secondo tempo. All'inizio dei supplementari, al 94' Zirkzee fa salire a tre il computo dei legni colpiti dai rossoblu. Calafiori recupera palla sulla trequarti, Saelemaekers rifinisce per Zirkzee, ma il sinistro è toccato da Christensen sul palo. Al 103' Quarta spreca un'altra grossa occasione sugli sviluppi da corner. Dopo 120' si va ai calci di rigore. Segnano in successione Ferguson, Mandragora, Zirkzee. Arthur, Orsolini, Milenkovic, Calafiori, Mina. Poi l'errore decisivo è del rossoblu Posch che manda alto sopra la traversa. Sul dischetto va quindi Maxime Lopez che non sbaglia e regala la semifinale ai viola.