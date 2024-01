Coppa Italia, la Juventus batte la Salernitana 6-1 e vola ai quarti

Allo Stadium è andata in scena la sfida di Coppa Italia tra Juve e Salernitana per l'accesso ai quarti di finale: a prevalere sono stati i padroni di casa che si sono imposti con il risultato di 6-1.

La cronaca della partita

Sblocca subito in avvio la Salernitana con Ikwuemesi, ma la reazione della Juve non si fa attendere e al 12' arriva l'1-1 con Miretti. Poi al 32' la ribalta la Juve: gol di Cambiaso, sugli sviluppi di un angolo battuto dalla destra da Chiesa. Poi arriva il 3-1 con Rugani sugli sviluppi di un cross di Chiesa e di un colpo di testa di Milik. Al 75' la Juve trova anche il 4-1 grazie a una conclusione in diagonale di Yildiz deviata successivamente nella propria porta da Bronn. Ma non è finita, poco dopo i padroni di casa fanno cinquina: segna anche Yildiz. E nel recupero arriva il definitivo 6-1: anche Weah partecipa alla festa e va a segno.

Il tabellino di Juventus-Salernitana 6-1

Ikwuemesi C. 1', Miretti F. 12', Cambiaso A. 35', Rugani D. 54', Bronn D. 75' (Aut.), Yildiz K. 88', Weah T. 90' + 1'

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling junior; Milik, Chiesa. All. Allegri

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Bronn, Lovato, Daniliuc; Sambia, Legowski, Maggiore, Stewart; Botheim, Tchaouna; Ikwuemesi. All. F. Inzaghi