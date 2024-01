Serie A, Napoli-Salernitana 2-1 e Genoa-Torino 0-0

Sport

L'attaccante moriva il 6 gennaio 2023, a causa di un tumore al pancreas. Tantissime le dimostrazioni di affetto nell'anniversario della sua scomparsa. Non mancano nemmeno gli eventi: allo stadio Luigi Ferraris è stata inaugurata una mostra con maglie e cimeli del bomber. Mentre lunedì sera al Teatro Carlo Felice ci sarà l'evento 'My name is Luca. Ballata per Vialli'. Il palazzo della Regione Liguria si illumina in ricordo del calciatore. Buffon: 'Una leggenda, manca tutto di te'