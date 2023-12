Serie A, Atalanta-Lecce 1-0. Ora Udinese-Bologna e Cagliari-Empoli

La 18esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre 6 partite, dopo le quattro che si sono disputate ieri. Nel lunch match Atalanta-Lecce i bergamaschi vincono di misura con un gol di Lookman. Il programma continua alle 15 quando scendono in campo Udinese-Bologna e Cagliari-Empoli. Alle 18 poi calcio d’inizio per Verona-Salernitana e Milan-Sassuolo. In serata, alle 20.45, il big match Juventus-Roma (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Ieri invece si sono giocate Napoli-Monza, finita 0-0, e Fiorentina-Torino, terminata 1-0. In serata è finita 1-1 tra Genoa e Inter, mentre la Lazio ha vinto 3-1 in rimonta contro il Frosinone.