Eventi sportivi 2024, dagli Europei alle Olimpiadi: ecco i più attesi

Le nazionali di pallavolo si giocano la qualificazione per Parigi alla Volleyball Nations League, torna il grande tennis e occhi puntati sulle competizioni internazionali di atletica. Sono tanti gli appuntamenti in calendario per il prossimo anno, ecco le date da non perdere

Sono tanti gli appuntamenti sportivi in calendario per il 2024, c'è grande attesa per le Olimpiadi e gli europei di calcio, ma il prossimo anno non mancheranno grandi emozioni anche negli altri sport: dalla pallavolo all'atletica fino alla Formula 1 e Motogp. Ecco gli eventi da non perdere. Olimpiadi Il 2024 è l'anno delle Olimpiadi che si terranno a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto. Evento attesissimo al seguito del quale si terranno i Giochi paralimpici estivi, dal 28 agosto all'8 settembre, sempre a Parigi.

Europei di Calcio La 17esima edizione del campionato europeo di calcio si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio e dopo l’edizione itinerante del 2020, torna a essere organizzato da un solo Paese ospitante. Oltre agli europei, sono in calendario anche le altre competizioni continentali: Coppa America (10 giugno – 12 luglio), Coppa delle nazioni africane (13 gennaio – 11 febbraio), coppa d'Asia (12 gennaio – 10 febbraio) Finali delle coppe europee L'Europa league è la prima finale delle tre coppe europee, si giocherà il 22 maggio all'Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Una settimana dopo, il 29 maggio, all'AEK Arena di Atene si terrà l'ultima partita dall'Europa Conference League. Sabato 1 giugno, allo stadio Wembley di Londra, è fissata la finale di Champions League. approfondimento Olimpiadi, sì del Cio ad atleti russi e bielorussi a Parigi 2024

Atletica Sono diversi gli appuntamenti in calendario per l'atletica, tra i più attesi i campionati europei di atletica leggera in programma allo Stadio olimpico di Roma dal 7 al 12 giugno. I campionati del mondo di atletica leggera indoor 2024 si svolgeranno dall'1 al 3 marzo presso la Emirates Arena di Glasgow, nel Regno Unito. Dal 18 al 21 luglio, invece, si tengono i campionati europei under 18 di atletica leggera 2024, a Banská Bystrica; dal 26 al 31 agosto i campionati del mondo under 20 di atletica leggera 2024, a Lima. Pallavolo Le nazionali di pallavolo maschile e femminile si giocano la qualificazione per le Olimpiadi alla Volleyball Nations League, fondamentale per gli ultimi punti del ranking mondiale. LA nazionale femminile è impegnata dal 14 al 19 maggio ad Antalya e dal 28 maggio al 2 giugno a Macao (fase finale dal 20 al 23 giugno). La nazionale maschile scende in campo dal 21 al 26 maggio a Rio de Janeiro, dal 4 al 9 giugno ad Ottawa e nella terza settimana dal 18 al 23 giugno a Lubiana. La fase finale dal 27 al 30 giugno. approfondimento Julio Velasco è il nuovo Ct della nazionale femminile di pallavolo

Tennis Si parte come sempre in Australia (14 – 28 gennaio), per poi passare in Europa con Monte-Carlo (9-16 aprile), Roma (6-19 maggio), Roland Garros (20 maggio - 9 giugno) e Wimbledon (1 - 14 luglio). Si chiude a novembre con la quarta edizione delle ATP Finals a Torino (10-17 novembre). Formula 1 Il campionato del mondo di Formula 1 prende il via con il GP del Bahrain, in programma dal 29 febbraio al 2 marzo e si conclude con la gara ad Abu Dhabi in calendario dal 6 all’8 dicembre. Per la prima volta saranno 24 i gran premi disputati nella stagione. approfondimento Sinner è il tennista italiano con più punti di sempre nel ranking Atp

Motogp Ad aprire la stagione 2024 di Motogp è il gran premio del Qatar, in calendario per il fine settimana del 10 marzo. L'ultimo atto della competizione è invece programmato a Valencia dal 15 al 17 novembre. In questa stagione saranno 22 i gran premi che i piloti dovranno affrontare.