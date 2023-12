Sinner è il tennista italiano con più punti di sempre nel ranking Atp

Un punteggio sulla scia dei grandissimi

Con i 6.490 punti attuali Sinner (senza considerare l'anomalo ranking del 2022) sarebbe stato addirittura terzo nel 2010 dietro Nadal (12.450) e Federer (9.145), ma davanti a Djokovic che ne raccolse 6.240. E ancora terzo sarrebe stato nel 2013 (in quella stagione lo fu David Ferrer con appena 5-800 punti), nel 2016 (terzo Milos Raonic con 5.450 punti), nel 2017 (terzo Grigor Dimitrov con 5.150) e nel 2018 (terzo Federer con 6.420). Nella peggiore delle ipotesi invece, con 6490 punti, Sinner sarebbe stato sesto in tre delle stagioni più scintillanti degli ultimi decenni: nel 2009 dietro Federer, Nadal, Djokovic, Murray e Del Potro, nel 2012 dietro Djokovic, Federer, Murray, Nadal e Ferrer e nel 2020 dietro Djokovic, Nadal, Thiem, Medvedev e Federer.



Berrettini al secondo posto tra gli italiani

Al secondo posto, in questa speciale classifica degli italiani che hanno ottenuto più punti Atp nel ranking di fine anno c'è il Matteo Berrettini del 2021 con i 4-568 punti di cui 1-200 conquistati grazie alla finale di Wimbledon, 600 per la finale di Madrid e 500 per la vittoria al Queen's. Al terzo posto troviamo ancora Jannik Sinner con i 3.350 punti del 2021. Al quarto ancora il 2020 di Matteo Berrettini con 3075 punti. Al quinto posto ancora Matteo Berrettini con i 2.870 punti ottenuti nel 2019 e al sesto posto di nuovo Jannik Sinner con i .2410 punti del 2022. Se escludiamo Berrettini e Sinner, il primo nome differente è quello di Fabio Fognini che nel 2020 (anche per via della classifica modificata a causa della pandemia) mise in cascina 2.400 punti Atp di cui 1000 per la vittoria a Monte Carlo 2019. Sopra i 2000 punti troviamo ancora il Berrettini del 2022 (2.375 punti) e il Fognini del 2018 (2.315 punti) e 2019 (2.290 punti).