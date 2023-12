Serie A, il Milan vince contro il Monza 3-0

Prosegue la 16^ giornata di campionato di Serie A. Milan-Monza è finita 3-0 con i rossoneri che si sono imposti a San Siro. Dalle 15 in campo Udinese-Sassuolo e Fiorentina-Verona. Stasera Bologna-Roma alle 18 e Lazio-Inter alle 20.45 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Milan-Monza

Sblocca subito Reijnders, poi Theo va vicino al raddoppio. Dall'altra pericoloso l'ex Colombo. A metà primo tempo Pobega out per un guaio muscolare, al suo posto debutta Simic che firma il 2-0 al 41'. Al 76' Okafor entra e segna per il definitivo 3-0.

Il tabellino di Milan-Monza 3-0

Reijnders T. 3', Simic J. 41', Okafor N. 76'

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer (65′ Bartesaghi), Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (65′ Bennacer), Reijnders, Pobega (23′ Simic) ; Pulisic, Giroud, Leao (65′ Okafor). All. Pioli.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina (62’Akpa Akpro) , Gagliardini, Kyriakopoulos (63’Maric); Colpani (62′ Carboni) , Mota Carvalho; Colombo (53′ Ciurria). All. Palladino.

Ammoniti: 33′ Reijnders; 54′ Carboni