Serie A, Lecce-Frosinone 2-1. Alle 18 inizia Napoli-Cagliari

Dopo il pareggio di ieri tra Genoa e Juventus , la 16esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con tre match. Nel pomeriggio, al Via del Mare, la partita Lecce-Frosinone è terminata 2-1 per i salentini, grazie ai gol di Piccoli e Ramadani. Il programma prosegue alle ore 18 con la sfida al “Maradona” tra Napoli e Cagliari. Infine, alle 20.45, si gioca Torino-Empoli ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Domani si continua con altre 5 partite: Milan-Monza alle 12.30, poi alle 15 ci sono Fiorentina-Verona e Udinese-Sassuolo. Alle 18 Bologna-Roma e si chiude con Lazio-Inter alle 20.45. Infine lunedì l’ultima partita di questo turno: alle 20.45 si gioca Atalanta-Salernitana.

La cronaca di Lecce-Frosinone

Al decimo minuto Lecce in vantaggio: rinvio di Turati che regala il pallone a Banda. Lo zambiano entra in area e serve Piccoli che segna di sinistro anche grazie all'intervento sbagliato del portiere. Poco dopo il Var toglie un rigore che era stato concesso al Frosinone. Al 31esimo Monterisi viene scalciato da Blin. L'arbitro non se ne accorge, ma richiamato dal Var assegna il rigore. Dal dischetto Kaio Jorge realizza il suo primo gol in Serie A. Nel secondo tempo occasioni per entrambe le squadre. I padroni di casa trovano il nuovo vantaggio all'89esimo con Ramadani che buca Turati (di nuovo non esente da colpe) con un tiro da lontano.

Il tabellino di Lecce-Frosinone X-X

Gol: nel pt 11' Piccoli, 33' Kaio Jorge, nel st 44' Ramadani

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin (30' st Kaba), Ramadani, Oudin (38' st Krstovic); Strefezza (30' st Sansone), Piccoli (46' st Rafia), Banda. All.: D'Aversa

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono (15' st Monterisi); Brescianini, Barrenechea (46' st Cheddira), Gelli (46' st Kvernadze); Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic (32' st Harroui). All.: Di Francesco

Ammoniti: D'Aversa, Romagnoli per proteste, Okoli, Ibrahimovic, Barrenechea, Blin per gioco falloso.