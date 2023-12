Champions League, Inter-Real Sociedad 0-0 e Napoli-Braga 2-0. LIVE

Nell’ultima giornata dei gironi, i nerazzurri devono vincere a San Siro contro la formazione spagnola per qualificarsi da primi nel gruppo e assicurarsi un sorteggio più soft agli ottavi. Gli azzurri al “Maradona” cercano invece il pass matematico per la fase a eliminazione diretta nella sfida contro i portoghesi

Napoli e Inter sono le due squadre italiane in campo oggi, dalle ore 21, per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri di Mazzarri ospitano al “Maradona” i portoghesi del Braga e cercano la matematica qualificazione agli ottavi di finale. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono invece già certi del passaggio del turno ma devono vincere contro la Real Sociedad per prendersi il primo posto del gruppo e garantirsi così un sorteggio migliore nella fase a eliminazione diretta (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS).