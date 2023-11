Champions League, alle 21 Real Madrid-Napoli e Benfica-Inter

Sport

La Croazia di Modric è l'ultima squadra ad ottenere il pass per il torneo continentale in Germania (qualificata in quanto paese organizzatore), in programma la prossima estate dal 14 giugno al 14 luglio, all'appello mancano le vincenti dei playoff in programma a marzo 2024. Italia inserita in quarta fascia, il sorteggio dei gironi si terrà sabato 2 dicembre alle 18