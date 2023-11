Champions League, stasera il Milan. Ora Lazio-Celtic 0-0. DIRETTA

Al via la quinta giornata della fase a gironi. All'Olimpico i biancocelesti ospitano la squadra di Rodgers e provano ad avvicinare la qualificazione agli ottavi di finale. Alla squadra di Pioli serve una vittoria in quello che è un girone fra i più incerti

Al via la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. All'Olimpico la Lazio ospita il Celtic e prova ad avvicinare la qualificazione agli ottavi di finale (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD). Alle 21 tocca a Milan-Borussia Dortmund: alla squadra di Pioli serve una vittoria in quello che è un girone fra i più incerti (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).