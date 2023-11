Parigi, scontri tra tifosi alla vigilia della gara con il Newcastle

Non cessano gli scontri tra tifosi avversari in giro per l’Europa. L’ultimo episodio arriva da Parigi: gli ultrà del Psg hanno assalito, nella serata di ieri, un pub dove si erano ritrovati i tifosi del Newcastle arrivati nella capitale francese in vista della sfida di Champions tra la squadra di Luis Enrique e i Magpies, avversari del Milan nel girone, decisiva per il passaggio agli ottavi. Tavoli e sedie in frantumi, fumogeni e armi. (GLI SCONTRI A MILANO IL 7 NOVEMBRE)