Napoli, scontri tra tifosi dell'Union Berlino e polizia: 11 fermi

La sassaiola con le forze dell’ordine

Circa 200 tifosi provenienti dalla Germania, infatti, hanno scorrazzato in varie parti della città, indossando tutti una felpa beige. Si sono mossi in gruppo per poi sparpagliarsi quando polizia e carabinieri hanno cercato di contenerli. Ne è nata una sassaiola, con scene di guerriglia urbana, simile a quella vista in occasione dell'altra gara di Champions League con l'Eintracht Francoforte. Secondo quanto emerso, sarebbero 11 i tifosi tedeschi fermati dalle forze dell’ordine tra piazza Dante e via Roma, zona teatro degli scontri. Diversi negozi sono stati danneggiati con gli ultras tedeschi che comunque non sono venuti a contatto con i tifosi del Napoli. Per la giornata di oggi si temono ulteriori scontri per l'arrivo in città della seconda ondata di tifosi tedeschi in vista della gara prevista alle 18:45. Molti potrebbero essere sprovvisti di regolare biglietto per assistere al match di Champion League. Per evitare eventuali contatti tra tifoserie opposte, non è esclusa la chiusura di alcune stazioni della metropolitana già a partire dal primo pomeriggio.