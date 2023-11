Milano, scontri tra ultras Milan e Psg: accoltellato un francese VIDEO

Scene di guerriglia urbana sui Navigli: secondo le prime ricostruzioni, una cinquantina di supporter rossoneri ha assaltato con caschi e fumogeni i parigini nei pressi dei locali di Ripa di Porta ticinese. Diversi i feriti, di cui uno trasportato in codice rosso in ospedale

Scene di guerriglia nella tarda serata di ieri, lunedì 6 novembre, sui Navigli a Milano. Come riporta il Corriere della Sera, una cinquantina di ultras del Milan ha assaltato i tifosi del Paris Saint-Germain con caschi e fumogeni. Secondo i testimoni, i supporter rossoneri erano a volto coperto. I francesi sono nel capoluogo lombardo per seguire il Psg che, stasera alle 21 a San Siro, affronta la squadra di Stefano Pioli nel girone di Champions League ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS )

Accoltellato un tifoso parigino

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Il bilancio degli scontri è di diversi feriti tra i francesi, fra cui uno trasportato in ospedale in codice rosso: sarebbe stato colpito da due coltellate. Ferito, in modo non grave, anche un agente. Un tifoso è stato portato in questura.