Milan-Newcastle, tifoso inglese si getta nei Navigli e gareggia con una canoa. VIDEO

Momenti di goliardia sui Navigli di Milano. A poche ore dalla partita di Champions League tra Milan e Newcastle, che si giocherà a Sansiro alle 18:45, i tifosi inglesi hanno invaso la zona nota per la vita notturna e la sua movida. Uno di loro, complice il sole battente e il caldo, ha deciso di cimentarsi in una gara con una canoa. In un video diffuso sul social X (ex Twitter) si vede l'uomo, in costume o forse in mutande, che si lancia nel canale nel momento in cui passa l'imbarcazione a remi. Il tifoso, circondato e incitato dagli ultras inglesi, ha provato l'inseguimento della canoa, nuotando per qualche metro per poi tornare sugli argini tra le risate generali della folla.