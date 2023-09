Milano, tifoso del Newcastle accoltellato dal branco sui Navigli

A Milano , poco dopo la mezzanotte, è stato accoltellato un tifoso del Newcastle, giunto in città per assistere al debutto stagionale in Champions della sua squadra, che stasera sfiderà il Milan a San Siro (ore 18.45). La vittima è un cittadino britannico di 58 anni: è stato aggredito e accoltellato sui Navigli , all'angolo tra via Segantini e via Gola. Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il 58enne - che era in compagnia di un amico - sarebbe stato accerchiato da sette, otto persone che lo avrebbero colpito con due tendenti al braccio e uno, più profondo, alla schiena.

I soccorsi

Il tifoso del Newcastle è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. A preoccupare i sanitari è proprio la ferita alla schiena, ma il quadro clinico è in miglioramento e nelle prossime ore dovrebbe essere dimesso. Sulla vicenda indaga la polizia: la vittima, che non è stata rapinata (così come l'amico) non è stata in grado di fornire molti dettagli sugli aggressori, che erano tutti incappucciati. Gli inglesi presenti a Milano per la gara sono poco meno di cinquemila. Sold out il settore ospiti da 4.300 posti: però, almeno 400 tifosi dei Magpies sarebbero senza biglietto.