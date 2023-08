Grecia, tifoso dell'Aek Atene pugnalato a morte da ultras Dinamo Zagabria

Un tifoso greco dell'Aek Atene è stato accoltellato a morte durante una rissa con i tifosi della Dinamo Zagabria nella periferia della capitale della Grecia. Le autorità del Paese hanno comunicato che in seguito a ai violenti scontri sono stati riportati sei feriti. Il 22enne accoltellato è stato portato in un ospedale di Atene prima di morire in seguito alle ferite riportate, riferisce la polizia. Stasera è in programma l'andata del terzo turno di qualificazione di Champions League tra Aek e Dinamo allo stadio Agia Sophia, nel sobborgo ateniese di Nea Filadelfia.