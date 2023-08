1/6 ©IPA/Fotogramma

Un gesto che poteva costare caro all'Inghilterra quello commesso da Lauren James, espulsa all'87° nella partita contro la Nigeria valida per gli ottavi di finale del campionato mondiale femminile in corso in Australia e Nuova Zelanda

Mondiali femminili, il Sudafrica batte l'Italia 3-2: Azzurre eliminate ai gironi